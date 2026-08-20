UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Enfantines, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Enfantines, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines Mercredi 21 octobre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:30:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)