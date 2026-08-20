UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Enfantines, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Enfantines, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines Mercredi 4 novembre, 10h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T11:30:00+01:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)