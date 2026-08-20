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Enfantines, Médiathèque Luce Courville, Nantes

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Enfantines, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines Mercredi 18 novembre, 10h45 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T10:45:00+01:00 – 2026-11-18T11:45:00+01:00
Fin : 2026-11-18T10:45:00+01:00 – 2026-11-18T11:45:00+01:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois

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