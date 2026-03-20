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Enfants Ateliers méditation et relaxation sonore Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

mercredi 21 octobre 2026 · Place Jeanne D'Arc · Vic-sur-Seille

Enfants Ateliers méditation et relaxation sonore Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Jeanne D'Arc
Adresse
Musée Départemental Georges de La Tour
Ville
57630 Vic-sur-Seille
Département
Moselle
Tarif
4 Tarif enfant

Vic-sur-Seille

Enfants Ateliers méditation et relaxation sonore

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Dans le cadre feutré du musée,
entourés d’œuvres d’art, venez profiter
d’un moment de méditation sonore
et de relaxation.
Emmanuelle Gorius, praticienne
spécialisée en yoga et méditation vous
promet un voyage sensoriel pour un
véritable moment de bien-être.Enfants
4  .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30  mgdlt@moselle.fr

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English :

In the hushed atmosphere of the museum,
surrounded by works of art, come and enjoy
a moment of sound meditation
and relaxation.
Emmanuelle Gorius, a practitioner
specialized in yoga and meditation
promises you a sensory voyage for a
moment of well-being.

L’événement Enfants Ateliers méditation et relaxation sonore Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS

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