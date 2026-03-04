Enfants d’hier et d’aujourd’hui, Lieu de mémoire, Le Chambon-sur-Lignon

Enfants d’hier et d’aujourd’hui Samedi 23 mai, 18h30 Lieu de mémoire Haute-Loire

« Enfants d’hier et d’aujourd’hui » projection des 4 épisodes.

Quel peut bien être le lien entre Bernard Goldberg, 88 ans, enfant juif caché pendant la guerre et Naël 15 ans, adolescent d’origine marocaine placé dans une maison d’enfants à caractère social ? A 80 ans d’internvalle, ils vont grandir dans un même lieu, la Maison de l’OPEJ à Rueil-Malmaison.

En présence de Sophie Brafman, réalisatrice, et des équipes des MECS du Chambon-sur-Lignon, Les Ecureils et le Mazel.

Lieu de mémoire 23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.memoireduchambon.com Le lieu de mémoire valorise l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau Vivarais-Lignon où les habitants se sont engagés dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Ils ont notamment accueilli des centaines de réfugiés et sauvé ainsi de nombreuses personnes.

