ENFIN DIMANCHE ! Nos mondes imaginaires, La Comédie de Genève, Genève

Informations pratiques

ENFIN DIMANCHE ! Nos mondes imaginaires Dimanche 13 septembre, 10h30 La Comédie de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Trois dimanches dans la saison, la Comédie vous ouvre grand ses portes pour une journée d’activités gratuites pensées pour tous les âges !

Des spectacles immersifs, des ateliers créatifs inclusifs et des installations artistiques sont proposés aux familles toute la journée, avec une thématique différente pour chaque édition. L’occasion parfaite de découvrir la Comédie autrement, dans une ambiance ludique et festive.

Au programme de ce dimanche 13 septembre : spectacles intergénérationnels, initiation à la magie, consultations poétiques, tournage de film collectif, ateliers créatifs et bien d’autres surprises. Autant d’activités ludiques et oniriques pour développer ses imaginaires et creuser ses fibres créatives.

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INFOS PRATIQUES

TARIF entrée libre

ÂGE CONSEILLÉ tout public

HORAIRES inscriptions sur place dès 10h / activités de 10h30 à 18h30

Des activités sont sur inscription, et d’autres sont en accès libre.

Vous arriverez tard ? Pas d’inquiétude, il y aura toujours quelque chose à faire ou à voir.

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.comedie.ch/fr/enfin-dimanche-13-09-2026 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/

Journée pour les familles

© Magali Dougados