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English Garden Party Eglise Saint-Bartholomew Dinard

English Garden Party Eglise Saint-Bartholomew Dinard samedi 1 août 2026.

Lieu
Eglise Saint-Bartholomew
Adresse
3 Rue Faber
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Dinard

English Garden Party

Eglise Saint-Bartholomew 3 Rue Faber Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

L’Eglise Anglicane St Bartholomew de Dinard organise une Garden-Party, le samedi 1er août de 15h à 18h.

Live Jazz music
Tombola

Tarif 5€ (thé et gêteaux inclus)   .

Eglise Saint-Bartholomew 3 Rue Faber Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 77 00 

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English :

L’événement English Garden Party Dinard a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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