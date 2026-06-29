English Garden Party Eglise Saint-Bartholomew Dinard
English Garden Party Eglise Saint-Bartholomew Dinard samedi 1 août 2026.
Dinard
English Garden Party
Eglise Saint-Bartholomew 3 Rue Faber Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’Eglise Anglicane St Bartholomew de Dinard organise une Garden-Party, le samedi 1er août de 15h à 18h.
Live Jazz music
Tombola
Tarif 5€ (thé et gêteaux inclus) .
Eglise Saint-Bartholomew 3 Rue Faber Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 77 00
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English :
L’événement English Garden Party Dinard a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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