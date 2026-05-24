English Planet Stage anglais Back to school English Planet Pau
English Planet Stage anglais Back to school English Planet Pau lundi 24 août 2026.
Pau
English Planet Stage anglais Back to school
English Planet 11 rue de bordeu Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 165 – 165 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-24
English Planet 64 propose des ateliers collectifs ludiques en anglais pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans.
Les enfants sont 100% immersés dans la langue anglaise à travers la cuisine, le chant, la peinture, le dessin et les activités physiques.
Les enfants seront divisés en deux groupes selon l’âge et le niveau d’anglais:
4 à 7 ans et 8 à 11 ans, trois heures par jour pendant 5 jours.
09h-12h (dépose anticipée disponible à 08h30 et prise en charge tardive à 12h15 sur demande)
Notre objectif est que votre enfant s’épanouisse et acquière la confiance en soi en apprenant et en utilisant la langue anglaise de manière amusante et éducative. .
English Planet 11 rue de bordeu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 31 69
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English : English Planet Stage anglais Back to school
L’événement English Planet Stage anglais Back to school Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau
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