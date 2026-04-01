Enigmes à Angers, Bibliothèque Saint-Eloi, Angers

Informations pratiques

Enigmes à Angers Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Saint-Eloi Maine-et-Loire

Tout public à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vous voulez tester vos connaissances sur la ville ? Découvrir quelques mystères, anecdotes ou curiosités angevines ? Vous challenger sur votre culture et assurer vos 10 000 pas par jour ? Ce jeu d’énigmes imaginé par en collaboration avec l’association Imajn’ère est pour vous, en solo ou en équipe !

Bibliothèque Saint-Eloi 9 rue du Musée, 49100 Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 41 04 75 »}]

Vous voulez tester vos connaissances sur la ville ? Découvrir quelques mystères, anecdotes ou curiosités angevines ? Vous challenger sur votre culture et assurer vos 10 000 pas par jour ? Ce jeu par…