Enlivrez-vous !, Maison du Livre, de l’Image et du Son – François Mitterrand, Villeurbanne

samedi 3 octobre 2026 · Maison du Livre, de l'Image et du Son - François Mitterrand · Villeurbanne

Informations pratiques

Enlivrez-vous ! Samedi 3 octobre, 11h00 Maison du Livre, de l’Image et du Son – François Mitterrand Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Découvrez nos lectures de l’été et nos coups de coeur de la rentrée !

Un livre de la rentrée littéraire (ou pas), un documentaire, un auteur, un film,… vous a marqué, venez le partager avec les bibliothécaires et les autres lecteurs.

Roman, BD, essai, poésie… Tous les genres sont les bienvenus !

Inscription pour la présentation d’un livre (ouverture un mois avant).

Maison du Livre, de l’Image et du Son – François Mitterrand 247 Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne, France Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478680404 https://mediatheques.villeurbanne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/enlivrez-vous-biblis-en-folie/ »}] Avec plus de 150 000 titres à son catalogue, la maison du livre, de l’image et du son présente une offre variée de documents pour tous ceux qui souhaitent lire, étudier, se détendre, s’informer, se cultiver ou encore apprécier les grandes œuvres littéraires, l’art contemporain, la musique ou le cinéma.

Biblis en folie 2026

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