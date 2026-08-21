Enluminure avec Danielle Monnier, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Enluminure avec Danielle Monnier Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une enluminure est un dessin ou une illustration faite à la main qui décore un texte manuscrit. L’étymologie du mot est illuminare qui signifie en latin rendre lumineux, éclairer.

Venez découvrir cette pratique ancienne, cet art n’aura plus aucun secret pour vous.

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine

Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile

Atelier enluminure

©Danielle MONNIER