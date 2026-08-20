samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno · Chelles

Informations pratiques

Le « Qui est-ce » des insectes ! 19 et 20 septembre Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Qui est-ce qui grignote les collections ?

Inspiré du jeu de « Qui-est-ce ? », venez apprendre à distinguer les véritables insectes dangereux pour les collections des simples visiteurs inoffensifs de passage !

Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Éterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 65 81

Qui est-ce qui grignote les collections ?

©MIQUET Alissia