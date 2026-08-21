Visite guidée des vestiges de l’abbaye, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

Informations pratiques

Visite guidée des vestiges de l’abbaye 19 et 20 septembre Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Familles, enfants à partir de 8 ans. Rendez-vous à l’accueil du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez les vestiges existant de l’abbaye dans et autour de l’hôtel de ville et les méthodes de l’archéologie pour les restituer dans leur environnement

Public : Familles, à partir de 8 ans

Lieu : rendez-vous à l’accueil du musée

Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Éterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 65 81

Découvrez les vestiges existant de l’abbaye dans et autour de l’hôtel de ville et les méthodes de l’archéologie pour les restituer dans leur environnement

©charamond