Visite guidée des vestiges de l’abbaye, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles
samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno · Chelles
Informations pratiques
Visite guidée des vestiges de l’abbaye 19 et 20 septembre Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne
Familles, enfants à partir de 8 ans. Rendez-vous à l’accueil du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez les vestiges existant de l’abbaye dans et autour de l’hôtel de ville et les méthodes de l’archéologie pour les restituer dans leur environnement
Public : Familles, à partir de 8 ans
Lieu : rendez-vous à l’accueil du musée
Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Éterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 65 81
Découvrez les vestiges existant de l’abbaye dans et autour de l’hôtel de ville et les méthodes de l’archéologie pour les restituer dans leur environnement
©charamond
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