Rallye enquête en centre-ville, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

Informations pratiques

Rallye enquête en centre-ville 19 et 20 septembre Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Retrouvez des éléments du patrimoine chellois en centre-ville, autour de la mairie et dans le parc du Souvenir, à travers un parcours à énigmes à réaliser en autonomie.

Parcours à retirer à l’accueil du musée.

Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Éterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 65 81

Retrouvez des éléments du patrimoine chellois en centre-ville, autour de la mairie et dans le parc du Souvenir, à travers un parcours à énigmes à réaliser en autonomie.

©free pix