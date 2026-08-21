Alerte au musée !, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno · Chelles

Informations pratiques

Alerte au musée ! 19 et 20 septembre Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Rendez-vous à l’accueil du musée pour demander votre cahier d’énigmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un incident mystérieux s’est produit au musée. En équipe, menez l’enquête, relevez les défis et rassemblez les indices pour résoudre ce mystère !

Rendez-vous à l’accueil du musée pour demander votre cahier d’énigmes !

Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Éterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 65 81 [{« type »: « email », « value »: « f.euzenat@chelles.fr »}, {« type »: « email », « value »: « p.mittard@chelles.fr »}]

Un incident mystérieux s’est produit au musée. En équipe, menez l’enquête, relevez les défis et rassemblez les indices pour résoudre ce mystère !

©MIQUET Alissia