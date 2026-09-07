UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chelles

Visite du Musée des transports urbains de France, Musée des transports urbains de France, Chelles

samedi 19 septembre 2026 · Musée des transports urbains de France · Chelles

Visite du Musée des transports urbains de France, Musée des transports urbains de France, Chelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des transports urbains de France
Adresse
1 rue Gabriel de Mortillet, 77500 Chelles, France
Ville
77500 Chelles
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entrée gratuite accès libre sans réservation

Visite du Musée des transports urbains de France 19 et 20 septembre Musée des transports urbains de France Seine-et-Marne

Entrée gratuite accès libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture spéciale du Musée des transports urbains.

Musée des transports urbains de France 1 rue Gabriel de Mortillet, 77500 Chelles, France Chelles 77500 Castermant Seine-et-Marne Île-de-France 0160204550 https://amtuir.org/ Motrice à air comprimé Mekarski de Nantes, la collection des autobus parisiens, deux tramways parisiens, l’omnibus à chevaux Wagram-Bastille, l’omnibus toulousain de 1863, la collection de l’association du musée, complétée par celle de la RATP. Le musée sera ouvert tous les premiers et troisièmes samedis du mois, de mars à octobre, ainsi que lors de la Nuit des Musées (de 16h à 20h).
Visite libre

©amtuir Musée des transports urbains de France

À voir aussi à Chelles (Seine-et-Marne)