Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat
Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat samedi 2 mai 2026.
Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got
Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 113 – 113 – 113 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Avec Denis Girard, enlumineur, initiation à la technique médiévale qui sublimait les ouvrages d’autrefois .
Stage adulte,
Durée totale 16h, de 9h à 18h
Matériel fourni,
Tarif 113 € réservation obligatoire
Minimum 4 personnes, et maximum 9 personnes. .
Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got
L’événement Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-28 par OT de Noblat