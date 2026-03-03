Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 113 – 113 – 113 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Avec Denis Girard, enlumineur, initiation à la technique médiévale qui sublimait les ouvrages d’autrefois .

Stage adulte,

Durée totale 16h, de 9h à 18h

Matériel fourni,

Tarif 113 € réservation obligatoire

Minimum 4 personnes, et maximum 9 personnes. .

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got

L’événement Enluminure lettrine sur parchemin au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-28 par OT de Noblat