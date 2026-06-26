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Enquête à la ferme Maison de l’Environnement Anglet

vendredi 31 juillet 2026 · Maison de l'Environnement · Anglet

Enquête à la ferme Maison de l’Environnement Anglet

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison de l'Environnement
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Enquête à la ferme

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez découvrir les principes de fonctionnement d’une ferme en agriculture biologique et paysanne ! Une petite dégustation pour les plus gourmands vous sera proposée !

Animé par Sarde Sardexka.
Tout public dès 9 ans.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Enquête à la ferme

L’événement Enquête à la ferme Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

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