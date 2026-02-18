Enquête à la Guette à la recherche du villageois Neuvy-sur-Barangeon

Enquête à la Guette à la recherche du villageois

Enquête à la Guette à la recherche du villageois Neuvy-sur-Barangeon mercredi 22 juillet 2026.

Enquête à la Guette à la recherche du villageois

9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Jeu de détective. Munis de loupe et d’une fiche pour enquêter, petits et grands parcourront ce site protégé à la recherche du propriétaire de la lampe perdue !
Jeu de détective. Munis de loupe et d’une fiche pour enquêter, petits et grands parcourront ce site protégé à la recherche du propriétaire de la lampe perdue !   .

9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Detective game. Equipped with a magnifying glass and an investigation sheet, young and old alike can explore this protected site in search of the owner of the lost lamp!

L’événement Enquête à la Guette à la recherche du villageois Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON