Enquête à la Guette à la recherche du villageois

9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Jeu de détective. Munis de loupe et d’une fiche pour enquêter, petits et grands parcourront ce site protégé à la recherche du propriétaire de la lampe perdue !

Jeu de détective. Munis de loupe et d’une fiche pour enquêter, petits et grands parcourront ce site protégé à la recherche du propriétaire de la lampe perdue ! .

9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Detective game. Equipped with a magnifying glass and an investigation sheet, young and old alike can explore this protected site in search of the owner of the lost lamp!

L’événement Enquête à la Guette à la recherche du villageois Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON