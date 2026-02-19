Enquête à la Guette à la recherche du villageois Neuvy-sur-Barangeon
Enquête à la Guette à la recherche du villageois
9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
2026-08-12
Jeu de détective. Munis de loupe et d’une fiche pour enquêter, petits et grands parcourront ce site protégé à la recherche du propriétaire de la lampe perdue !
9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Detective game. Equipped with a magnifying glass and an investigation sheet, young and old alike can explore this protected site in search of the owner of the lost lamp!
