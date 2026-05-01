Enquête au château Château ducal Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Enquête au château

Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-05-17 2026-07-08 2026-08-12

Au fil d’une visite ludique, jouez les détectives pour résoudre une énigme quasi centenaire !

Entrez dans la peau d’un(e) journaliste qui enquête sur le passé du château-prison !

Au fil de la visite et grâce à de nombreux indices, résolvez avec l’aide d’une médiatrice, plusieurs énigmes dans chacune des pièces…

Objectif ? Retrouver la trace d’un mystérieux objet, perdu depuis presque 100 ans !

L’animation du 12 Août est jumelée avec la projection d’un film à l’issue de la visite au Cinéma Lux.

À partir de 6 ans

Durée 1h15 env. .

Château ducal 4 place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 69 58

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English : Enquête au château

L’événement Enquête au château Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud