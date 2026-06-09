Enquête au musée Blanche Hoschedé-Monet ! Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Vernon

Enquête au musée Blanche Hoschedé-Monet !

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Inédit ! Une session jeu d’enquête animée par Vincent Gaillon de Au coin du dé au cœur du musée d’après le jeu de coopération Nymphéas noirs inspirée du roman de Michel Bussi.

Après la découverte de l’exposition hommage au bassin de Claude Monet Lionel Sabatté Mémoires du limon , partez sur la piste mystérieuse des nymphéas noirs. En groupe, résolvez l’enquête au musée accompagné de Vincent comme maître du jeu pour vous aider dans vos investigations afin d’élucider le crime qui a été commis à Giverny.

Participez seul ou entre ami.e.s, des groupes de 5/6 personnes seront constitués.

Sur inscription à partir de 15 ans

Tarif 8,50€ pour le 18 ans 10,50€ par adulte .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Enquête au musée Blanche Hoschedé-Monet !

L’événement Enquête au musée Blanche Hoschedé-Monet ! Vernon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération