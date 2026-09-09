Enquête autour de la Flèche : dans les coulisses des travaux de restauration, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Enquête autour de la Flèche : dans les coulisses des travaux de restauration Mardi 17 novembre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T16:00:00+01:00 – 2026-11-17T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T16:00:00+01:00 – 2026-11-17T17:30:00+01:00

La « Flèche » Saint-Michel, clocher-tour isolé de la basilique, a rouvert au printemps. Quatre ans de travaux s’achevaient, visant surtout la partie supérieure de l’ouvrage, fragilisée par des fissures importantes. Pour définir une solution de confortement, il a fallu d’abord comprendre d’où venait les désordres et évaluer la pertinence des solutions envisagées. Une enquête scientifique innovante et pointue, inspirée des processus de recherches mis en œuvre récemment autour de Notre-Dame de Paris, a donc été menée. Les personnes à la conduite du chantier et les scientifiques qui ont mené ces recherches vous racontent cette investigation passionnante.

Table-ronde avec : Stéphane Morel (Université de Bordeaux, CNRS, I2M) Paul Taforel (MiMeTICS engineering), Olivier Vigoureux (Agence Goutal – Architecture & patrimoine) ; Virginie Zudas et Andrea Santangelo (Service des bâtiments culturels et cultuels, Pôle Bâtiments Bordeaux Métropole)

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/451

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/451 »}]

Bordeaux en chantiers visite patrimoine

Saint-Michel renouveau © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux