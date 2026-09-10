(En)quête d’images : Toulouse 200 ans de photographie, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

(En)quête d’images : Toulouse 200 ans de photographie 14 novembre et 19 décembre Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T09:30:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T09:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00

Près de 200 ans de photographie ! À l’occasion des célébrations du Bicentenaire de l’invention de la photographie, nous vous proposons un atelier permettant de redécouvrir Toulouse à travers l’ensemble de nos fonds photographiques, soit près de 200 ans de photographie ! Nous avions à cœur de vous donner à voir des archives photographiques rares, qui sortent rarement de nos magasins. À travers une sélection d’images documentant chacune à leur manière un pan de l’histoire de la ville et sur lesquelles vous aurez des enquêtes à mener, il s’agira de retracer en creux, l’histoire méconnue et pourtant très riche de la photographie à Toulouse.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/iFkpwBGfYJ »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

À l’occasion des célébrations du Bicentenaire de l’invention de la photographie, nous vous proposons un atelier permettant de redécouvrir Toulouse à travers l’ensemble de nos fonds photographiques. Archives Patrimoine

Portrait de deux femmes assises (Daguerréotype), années 1850, Adolphe Trantoul. Mairie de Toulouse, Archives municipales, 17Fi7.