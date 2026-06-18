Épinal

Enquête game le défi du Panthéon

48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-29 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Comme Hercule et ses douze travaux, venez tenter de résoudre les épreuves que les dieux romains ont préparé !Tout public

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48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

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English :

Just like Hercules and his twelve labors, come and try to solve the challenges the Roman gods have set for you!

L’événement Enquête game le défi du Panthéon Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION