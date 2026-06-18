Enquête game le défi du Panthéon Épinal
Enquête game le défi du Panthéon Épinal mercredi 8 juillet 2026.
Épinal
Enquête game le défi du Panthéon
48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-29 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28
Comme Hercule et ses douze travaux, venez tenter de résoudre les épreuves que les dieux romains ont préparé !Tout public
0 .
48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
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English :
Just like Hercules and his twelve labors, come and try to solve the challenges the Roman gods have set for you!
L’événement Enquête game le défi du Panthéon Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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