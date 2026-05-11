Enquête immersive au cœur de L’Atelier des Sorciers Librairie de la bande dessinée Angoulême
Enquête immersive au cœur de L’Atelier des Sorciers Librairie de la bande dessinée Angoulême mardi 12 mai 2026.
Angoulême
Enquête immersive au cœur de L’Atelier des Sorciers
Librairie de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 17:00:00
fin : 2026-05-12 22:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Venez participer à une journée inédite, au cœur de l’univers enchanté de Kamome Shirahama ! Un rendez-vous pour les fans de la série et tous les curieux qui souhaitent découvrir un monde où la magie se dessine. Participez à une enquête immersive !
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Librairie de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
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English :
Come and take part in a unique day at the heart of Kamome Shirahama?s enchanted universe! A rendez-vous for fans of the series and all those curious to discover a world where magic takes shape. Take part in an immersive investigation!
L’événement Enquête immersive au cœur de L’Atelier des Sorciers Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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