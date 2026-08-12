Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque Rue de la République Marmande
samedi 27 février 2027 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27 17:00:00
fin : 2027-02-27 18:30:00
Date(s) :
2027-02-27
Menez l’enquête au cœur de la médiathèque ! L’association LAGEM vous propose des soirées de jeux immersifs où observation, réflexion et imagination seront vos meilleurs alliés pour résoudre des mystères… le tout dans une ambiance conviviale et pleine de rires.
Pour tous avec réservation conseillée. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque
L’événement Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne
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