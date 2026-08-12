Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Informations pratiques

Marmande

Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27 17:00:00

fin : 2027-02-27 18:30:00

Date(s) :

2027-02-27

Menez l’enquête au cœur de la médiathèque ! L’association LAGEM vous propose des soirées de jeux immersifs où observation, réflexion et imagination seront vos meilleurs alliés pour résoudre des mystères… le tout dans une ambiance conviviale et pleine de rires.

Pour tous avec réservation conseillée. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque

L’événement Enquête immersive avec LAGEM à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne