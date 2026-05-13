Enquête immersive en famille, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg

Enquête immersive en famille Samedi 23 mai, 20h00 Musée du Pays de Sarrebourg Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Et si, le temps d’une soirée, les œuvres prenaient vie… ?

À l’occasion de la Nuit des Musées, les personnages de la tapisserie de Marc Chagall se sont échappés !

Ils arpentent désormais le musée… et l’un d’eux a commis l’impensable : des lithographies de l’artiste ont disparu. Qui ment ? Qui se cache ? Qui dit la vérité ?

Petits et grands sont invités à plonger dans une enquête sensible et ludique, à la rencontre de ces personnages singuliers.

Interrogez-les, observez les indices, relevez- leurs défis et laissez-vous guider par votre intuition pour tenter de résoudre le mystère.

Une expérience immersive à vivre en famille, entre jeu et découverte.

Accueil entre 20h et 20h30

Durée : environ 1 heure

Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg, France Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est +33387080868 https://www.sarrebourg.fr/Musee Le musée du pays de Sarrebourg a été créé en 1905 à Sarrebourg. Sa vocation était essentiellement archéologique. Il est aujourd’hui complété par un espace consacré à Marc Chagall et une exposition de faïences et de porcelaines en provenance de la manufacture de Niderviller.

Et si, le temps d’une soirée, les œuvres prenaient vie… ?

©ministère de la Culture