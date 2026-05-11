Spectacle BLOCKS Rue des Berrichons et Nivernais Sarrebourg

Sarrebourg

Spectacle BLOCKS

Rue des Berrichons et Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

La Compagnie En Musique, en collaboration avec le centre socioculturel de Sarrebourg, vous propose de vivre une expérience immersive et participative autour de l’information et la désinformation à l’heure du numérique. Entièrement basé sur des faits réels, cet objet théâtral se présente comme une fiction dystopique et intemporelle, questionnant le rôle des médias dans l’équilibre politique mondial. Entrée libre, places limitées. Réservation via Helloasso. Un pot de l’amitié sera offert en fin de séance.Tout public

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Rue des Berrichons et Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98 contact@en-musique.fr

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English :

The Compagnie En Musique, in collaboration with the Sarrebourg Sociocultural Center, invites you to take part in an immersive, participatory experience based on information and disinformation in the digital age. Entirely based on real facts, this theatrical object is presented as a dystopian and timeless fiction, questioning the role of the media in the global political balance. Free admission, limited seating. Reservations via Helloasso. A pot de l’amitié will be offered at the end of the show.

L’événement Spectacle BLOCKS Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG