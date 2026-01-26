Enquête les murmures de Ventadour Moustier-Ventadour

Enquête les murmures de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Les murmures de Ventadour

Un mystérieux manuscrit médiéval vient de disparaître lors de fouilles archéologiques au château de Ventadour…

À vous de jouer ! Par équipe, partez sur les traces des troubadours et explorez les lieux emblématiques du château. Indices cachés, énigmes à résoudre et découvertes archéologiques vous guideront dans cette aventure.

Entre histoire, patrimoine et enquête policière, saurez-vous démasquer le coupable avant la fin du temps imparti ?

Une expérience ludique et pédagogique, accessible dès 8 ans, pour découvrir autrement le château de Ventadour et l’art des troubadours.

À 14h30. 3€/enfant et 5€/adulte (gratuit pour un adulte accompagnant).

Sur réservation obligatoire au 05 55 93 04 34.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Animé par le Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

