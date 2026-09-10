Enquête littéraire, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Enquête littéraire Jeudi 5 novembre, 18h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T18:30:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T18:30:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00

Jeudi 5 novembre – 18h30

Rendez-vous à la Médiathèque Grand M pour vous procurer le roman de Benjamin Stevenson, Tout le monde dans ce train est suspect, et vous laisser porter jusqu’au marque-page glissé par Renaud Layet, célèbre libraire de la libraire Série B. Nous le retrouverons lors de cet atelier pour mener ensemble la résolution de l’enquête.

Médiathèque Grand M

Durée : 2h – À partir de 16 ans

Sur inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Tout le monde dans ce train est suspect