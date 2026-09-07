Enquête policière à la médiathèque !, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Enquête policière à la médiathèque ! Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque Le Fil Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes. A partir de 10 ans

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]

Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes. A partir de 10 ans enquêtes énigmes