AGENDA · Hellemmes
Enquête policière à la médiathèque !, Médiathèque Le Fil, Hellemmes
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes
Informations pratiques
Enquête policière à la médiathèque ! Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque Le Fil Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes. A partir de 10 ans
Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]
Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes. A partir de 10 ans enquêtes énigmes
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