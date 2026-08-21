Enquête sonore « Gardiens de la Méditerranée », Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Enquête sonore « Gardiens de la Méditerranée » Samedi 3 octobre, 14h30, 16h30, 18h30 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Réservation conseillée. De 8 à 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Chaque bonne réponse leur permet de progresser dans l’histoire pour, au final, découvrir où Lulu la tortue a disparu.

Objectifs :

– Émerveiller les enfants pour susciter l’intérêt et l’empathie,

– Transmettre des connaissances scientifiques sur la biodiversité de la Méditerranée,

– Sensibiliser sans rendre anxieux.

14h30-15h30 : 6-7 ans

16h30-17h30 : 8-9 ans

18h30-19h30 : 10-11 ans

C’est pour sensibiliser le jeune public à la nécessité de protéger la Grande bleue et pour faire comprendre aux enfants le rôle indispensable que joue l’écosystème marin dans le bon fonctionnement de la planète, que le WWF a conçu le programme Gardiens de la Méditerranée.

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Les participants écoutent une enquête sonore. À partir des indices entendus, ils doivent identifier l’animal évoqué en consultant les fiches espèces.

© Tom Vierus / WWF-Pacific