Enquête « street art en Pentes » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon
Informations pratiques
Enquête « street art en Pentes » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône
Limité à 20 personnes, à partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :
« L’enquête de la valise volée », une découverte stimulante et ludique du street art, de ses street artists et de leurs œuvres à travers les Pentes de la Croix-Rousse !
RDV à 14h, départ à 14h30 (durée 2h env.)
tout public à partir de 7 ans
Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://lecoleprendlair.fr/ »}]
Journées européennes du patrimoine
©L’écoleprendl’air
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