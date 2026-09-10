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Enquête « street art en Pentes » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon

Enquête « street art en Pentes » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Morel, Lyon 1er
Adresse
Place Morel, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes, à partir de 7 ans

Enquête « street art en Pentes » avec l’École prend l’air // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

  • « L’enquête de la valise volée », une découverte stimulante et ludique du street art, de ses street artists et de leurs œuvres à travers les Pentes de la Croix-Rousse !

  • RDV à 14h, départ à 14h30 (durée 2h env.)

  • tout public à partir de 7 ans

  • par L’école prend l’air

Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://lecoleprendlair.fr/ »}]
Journées européennes du patrimoine

©L’écoleprendl’air

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