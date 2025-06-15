Enquête sur images, Agglomération De La Région De Compiègne Et De La Basse Automne – Service des archives, Margny-lès-Compiègne

vendredi 18 septembre 2026 · Agglomération De La Région De Compiègne Et De La Basse Automne - Service des archives · Margny-lès-Compiègne

Informations pratiques

Enquête sur images Vendredi 18 septembre, 20h00 Agglomération De La Région De Compiègne Et De La Basse Automne – Service des archives Oise

Prévoir un téléphone portable avec accès à Internet. Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Venez découvrir les collections iconographies des Archives de Compiègne et son Agglomération. Après une courte présentation des fonds et de l’évolution des techniques et des appareils, place au jeu !

En solo ou en équipe, relevez une série de défis sous la forme d’un grand quiz interactif : photos mystères, vues anciennes à identifier, comparaisons avant/après, vraies ou fausses images d’archives…

Une soirée ludique pour explorer l’histoire locale autrement.

Agglomération De La Région De Compiègne Et De La Basse Automne – Service des archives Aérodrome de Compiègne Margny, 60280, 60280 Margny-lès-Compiègne, France Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France

Venez découvrir les collections iconographies des Archives de Compiègne et son Agglomération. Après une courte présentation des fonds et de l’évolution des techniques et des appareils, place au jeu !…

©Archives de Compiègne et de son agglomération