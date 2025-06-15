Visite guidée du cercle des machines volantes, Cercle des machines volantes, Margny-lès-Compiègne

Informations pratiques

Visite guidée du cercle des machines volantes 19 et 20 septembre Cercle des machines volantes Oise

Limité à des groupes de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du parc des avions de l’association – Présentation des ateliers (entoilage; mécanique) – Présentation d’un avion de course Mauboussin M202 en cours de restauration et de la construction d’un Latécoère 28, avion mythique de l’Aéropostale

Cercle des machines volantes 6 Rue Georges Guynemer 60280 Margny lès Compiègne Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 (0)6 35 43 15 80 http://cercledesmachinesvolantes.com Restaurer et sauver des avions grâce à une veille solidaire – Transmettre aux jeunes la passion des avions et encourager les vocations Liaisons par bus – Gare SNCF à 3 kms et présence de parkings

Visite guidée du parc des avions de l’association – Présentation des ateliers (entoilage; mécanique) – Présentation d’un avion de course Mauboussin M202 en cours de restauration et de la construction…

©Stephen Blee