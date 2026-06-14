L’histoire de la musique est très attentive au contenu des œuvres et aux échanges des compositeurs avec leur environnement artistique. Mais est-ce que la fiction ne pourrait pas ouvrir de nouveaux angles d’éclairage sur la vie musicale d’antan ? Une nouvelle de Maupassant ou un roman satirique peuvent offrir, au même titre que les partitions jouées à l’époque, des témoignages instructifs sur ce qui se passait à l’Opéra Garnier à la fin du 19ème siècle.

À l’occasion de la parution de son livre Un soir à l’opéra aux éditions de l’EHESS, l’historien de la musique Rémy Campos sera en dialogue avec Laurent Demanze, spécialiste de la littérature réaliste.

Metaclassique

La Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre vous convie à l’enregistrement public du podcast de David Christoffel : Métaclassique.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

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