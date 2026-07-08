Enregistrement public du podcast « Les Cuivres à la française » Le Pavillon de la Sirène Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Les Cuivres à la Française c’est un podcast qui met en valeur les acteurs du monde des Cuivres animé par Adrien Jaminet, fondateur de l’Atelier des Cuivres.
Pour comprendre leurs parcours, leurs envies, et leurs Personnalités !
Enregistrement public de l’émission
Enregistrement public du podcast Les Cuivres à la Française d’Adrien Jaminet avec un invité mystère !
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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