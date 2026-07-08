UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Enregistrement public du podcast « Les Cuivres à la française » Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Enregistrement public du podcast « Les Cuivres à la française » Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Les Cuivres à la Française c’est un podcast qui met en valeur les acteurs du monde des Cuivres animé par Adrien Jaminet, fondateur de l’Atelier des Cuivres.

Pour comprendre leurs parcours, leurs envies, et leurs Personnalités !

Enregistrement public de l’émission

Enregistrement public du podcast Les Cuivres à la Française d’Adrien Jaminet avec un invité mystère !
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


Afficher la carte du lieu Le Pavillon de la Sirène et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)