samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Les Cuivres à la Française c’est un podcast qui met en valeur les acteurs du monde des Cuivres animé par Adrien Jaminet, fondateur de l’Atelier des Cuivres.

Pour comprendre leurs parcours, leurs envies, et leurs Personnalités !

Enregistrement public de l’émission

Enregistrement public du podcast Les Cuivres à la Française d’Adrien Jaminet avec un invité mystère !

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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