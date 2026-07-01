Informations pratiques

Port-la-Nouvelle

ENS LUCY IN THE SKY

Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

3 km / Facile / + 4 ans

Venez en famille vivre une balade naturaliste, surréaliste et optimiste en bord d’étang. Quand la terre rencontre la mer et que le soleil a rendez-vous avec la lune, les poissons frôleront vos pieds nus…

Réservation obligatoire par SMS. 40 personnes max.

Prévoir pique-nique et lampe de poche

Rendez-vous écluse de Sainte-Lucie.

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Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 22 58 13 87

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English :

3 km / Easy / + 4 years

Take the whole family on a surrealistic and optimistic nature walk along the banks of the pond. When the land meets the sea and the sun meets the moon, fish will graze your bare feet…

Reservations required by SMS. 40 people max.

Bring picnic and flashlight

Meet at Sainte-Lucie lock.

L’événement ENS LUCY IN THE SKY Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-31 par