ENS LUCY IN THE SKY Port-la-Nouvelle
mercredi 29 juillet 2026 · Port-la-Nouvelle
Informations pratiques
Port-la-Nouvelle
ENS LUCY IN THE SKY
Port-la-Nouvelle Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 22:30:00
Date(s) :
2026-07-29
3 km / Facile / + 4 ans
Venez en famille vivre une balade naturaliste, surréaliste et optimiste en bord d’étang. Quand la terre rencontre la mer et que le soleil a rendez-vous avec la lune, les poissons frôleront vos pieds nus…
Réservation obligatoire par SMS. 40 personnes max.
Prévoir pique-nique et lampe de poche
Rendez-vous écluse de Sainte-Lucie.
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Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 22 58 13 87
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English :
3 km / Easy / + 4 years
Take the whole family on a surrealistic and optimistic nature walk along the banks of the pond. When the land meets the sea and the sun meets the moon, fish will graze your bare feet…
Reservations required by SMS. 40 people max.
Bring picnic and flashlight
Meet at Sainte-Lucie lock.
L’événement ENS LUCY IN THE SKY Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-31 par
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