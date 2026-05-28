ENS VOLEZ À VÉLO LE LONG DU CANAL ! Narbonne mardi 20 octobre 2026.

Narbonne

ENS VOLEZ À VÉLO LE LONG DU CANAL !

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-10-20

20 km Moyen + 10 ans

Depuis Narbonne, les chemins et canaux nous permettront d’atteindre le fleuve Aude tout en longeant le canal de la Robine. Des pauses d’observations des oiseaux sont prévues !

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Apporter son vélo, casque et gilet fluorescent.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 62 77 17 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20 km Medium + 10 years

From Narbonne, the paths and canals will take us to the River Aude, along the Canal de la Robine. Breaks for birdwatching are included!

Reservations required by SMS. 20 people max.

Observation equipment provided.

Bring your bike, helmet and fluorescent vest.

L’événement ENS VOLEZ À VÉLO LE LONG DU CANAL ! Narbonne a été mis à jour le 2026-05-28 par