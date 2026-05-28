ENS VOLEZ À VÉLO LE LONG DU CANAL ! Narbonne
ENS VOLEZ À VÉLO LE LONG DU CANAL ! Narbonne mardi 20 octobre 2026.
Narbonne
ENS VOLEZ À VÉLO LE LONG DU CANAL !
Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00
Date(s) :
2026-10-20
20 km Moyen + 10 ans
Depuis Narbonne, les chemins et canaux nous permettront d’atteindre le fleuve Aude tout en longeant le canal de la Robine. Des pauses d’observations des oiseaux sont prévues !
Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
Apporter son vélo, casque et gilet fluorescent.
.
Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 62 77 17 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
20 km Medium + 10 years
From Narbonne, the paths and canals will take us to the River Aude, along the Canal de la Robine. Breaks for birdwatching are included!
Reservations required by SMS. 20 people max.
Observation equipment provided.
Bring your bike, helmet and fluorescent vest.
L’événement ENS VOLEZ À VÉLO LE LONG DU CANAL ! Narbonne a été mis à jour le 2026-05-28 par
À voir aussi à Narbonne (Aude)
- CONCERT SOLIDARITE POMPIERS NARBONNE ARENA Narbonne 12 juin 2026
- Bureau d’archéologie Hadès : Visite d’un chantier en cours de fouille, Narbonne, rue de l’Indépendance, Narbonne 12 juin 2026
- TEMPORA BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI Narbonne 12 juin 2026
- FESTIVAL MA VIGNE EN MUSIQUE CLASSICO TANGO – Narbonne 12 juin 2026
- PIERS FACCINI & BALLAKÉ SISSOKO Narbonne 12 juin 2026