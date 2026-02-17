Ensemble Chakâm Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Ensemble Chakâm

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 20:30:00

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Chakâm, signifiant poème en persan littéraire , c’est trois musiciennes qui dévoilent un langage où les cordes dialoguent, s’exaltent et se retrouvent dans un souffle tantôt puissant, tantôt apaisé.

.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

Chakâm, meaning poem in literary Persian , is a language of three musicians, in which strings converse, exalt each other and find each other in a breath that is sometimes powerful, sometimes soothing.

