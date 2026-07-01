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Ensemble dialoguons pendant les journées européennes du patrimoine, Banque de France le Mans, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France le Mans · Le Mans

Ensemble dialoguons pendant les journées européennes du patrimoine, Banque de France le Mans, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France le Mans
Adresse
2, place Lionel Lecouteux 72000 le Mans
Ville
Le Mans
Département
Sarthe

Ensemble dialoguons pendant les journées européennes du patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de nos locaux Banque de France pour la deuxième année !

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Visite exceptionnelle de nos locaux Banque de France pour la deuxième année !

©Banque de France

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