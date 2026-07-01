Ensemble dialoguons pendant les journées européennes du patrimoine, Banque de France le Mans, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France le Mans · Le Mans

Informations pratiques

Ensemble dialoguons pendant les journées européennes du patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de nos locaux Banque de France pour la deuxième année !

Banque de France le Mans 2, place Lionel Lecouteux 72000 le Mans Le Mans Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-avec-la-banque-de-france-du-mans »}]

Visite exceptionnelle de nos locaux Banque de France pour la deuxième année !

©Banque de France