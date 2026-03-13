Ensemble KORSANE – Algérie Théâtre Mandapa Paris

Une échappée belle musicale où se croisent chants traditionnels et récits, au carrefour de l’Afrique et de la Méditerranée.

De la mer au désert, chaque région dévoile son rythme, chaque province révèle une nouvelle couleur mélodique à découvrir.

Issu de l’association ENTIK MUZIK, l’ensemble KORSANE réunit six musiciens passionnés autour d’un projet unique : un spectacle musical sous forme de voyage, invitant le public à découvrir la richesse et la diversité des régions d’Algérie, à travers des arrangements modernes et accessibles, teintés de World Music.

Le nom Korsane puise ses racines dans l’histoire : il évoque les résistant(es) et combattant(tes) des libertés, à l’origine du nom corsaire en français.

Dans cette aventure artistique et pédagogique, chaque œuvre est accompagnée d’une brève explication pour en révéler le sens, les origines et la portée culturelle — un voyage sonore et humain, entre tradition et modernité.

Marouane KADI – Mandole

Faten Zid – Chant

Eric Applaincourt – Violoncelle

Elham Yaou – Derbouka, tar et bendir

Nicolas Garcia – Guitare

Akram Mellouchi – Cajon

Une échappée belle musicale où se croisent chants traditionnels et récits, au carrefour de l’Afrique et de la Méditerranée.

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



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