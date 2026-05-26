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ENSEMBLE LA RÊVEUSE (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

ENSEMBLE LA RÊVEUSE (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse mardi 15 décembre 2026.

Lieu : AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES

Adresse : 12 Place Saint-Pierre

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 15 décembre 2026

Fin : mardi 15 décembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 24.8 24.8 24.8 Tarif de base plein tarif

Toulouse

ENSEMBLE LA RÊVEUSE (LES ARTS RENAISSANTS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24.8 – 24.8 – EUR
24.8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:00:00
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-12-15

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.
Au XVIIIe siècle, les univers pastoraux peuplés de bergers amoureux inondent la peinture, la littérature, mais aussi la musique, qui remet au goût du jour des instruments populaires, comme la vielle à roue et la musette. À travers des pièces vibrantes de couleurs et d’émotion, des compositeurs comme Rameau, Couperin ou Boismortier rendent hommage à la nature. 24.8  .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

L’événement ENSEMBLE LA RÊVEUSE (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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