Ensemble Orchestral de Biarritz Concert Claude Lelouch à Biarritz Gare du Midi Biarritz

Ensemble Orchestral de Biarritz Concert Claude Lelouch à Biarritz

Gare du Midi 23 avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Concert symphonique exceptionnel autour des bandes originales emblématiques des films de Claude Lelouch, signées Francis Lai et Michel Legrand, proposé par l’Ensemble Orchestral de Biarritz sous la direction d ‘Yves Bouillier et avec la présence exceptionnelle de Claude Lelouch.

L’occasion de célébrer en musique l’immense carrière du réalisateur.

Claude Lelouch considère toujours ses films comme des concerts. Les compositeurs de ses films, au premier rang desquels se situe Francis Lai, sont toujours les premiers à connaître l’histoire de ses films. Il faut que tu me racontes la même histoire avec des notes leur dit -il.

Le cinéma Le Royal de Biarritz proposera une semaine consacrée au cinéma de Claude Lelouch. .

