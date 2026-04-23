Ensemble Phænomen rue de l’hôpital Vézelay

Vézelay

Ensemble Phænomen

rue de l’hôpital Cité de la Voix Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-13

Kaho Inoue soprano

Anna Bachleitner alto

Alberto Palacios ténor

Thierry Cartier basse

Soko Yoshida, Christophe Mourault violons

Lisa Cardonnet alto

Lukas Schneider viole de gambe

Riho Ishikawa orgue et clavecin

Noé Chapolard direction

À Vézelay (89), du 7 au 12 juillet 2026 (sauf 18 juillet)

16h basilique

17h Cité de la Voix

Gratuit, sans réservation

À Brosses (89), samedi 18 juillet 2026

20h église Saint-Andoche

Gratuit, sans réservation .

rue de l’hôpital Cité de la Voix Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ensemble Phænomen

L’événement Ensemble Phænomen Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)