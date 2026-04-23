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Ensemble Phænomen rue de l’hôpital Vézelay

Ensemble Phænomen rue de l’hôpital Vézelay lundi 13 juillet 2026.

Lieu : rue de l'hôpital

Adresse : Cité de la Voix

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Vézelay

Ensemble Phænomen

rue de l’hôpital Cité de la Voix Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-13

Kaho Inoue soprano
Anna Bachleitner alto
Alberto Palacios ténor
Thierry Cartier basse
Soko Yoshida, Christophe Mourault violons
Lisa Cardonnet alto
Lukas Schneider viole de gambe
Riho Ishikawa orgue et clavecin
Noé Chapolard direction

À Vézelay (89), du 7 au 12 juillet 2026 (sauf 18 juillet)
16h basilique
17h Cité de la Voix
Gratuit, sans réservation

À Brosses (89), samedi 18 juillet 2026
20h église Saint-Andoche
Gratuit, sans réservation   .

rue de l’hôpital Cité de la Voix Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ensemble Phænomen

L’événement Ensemble Phænomen Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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