Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay
Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay jeudi 16 juillet 2026.
Vézelay
Le Bal des Musiques à Ouïr
Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le Bal des musiques à ouïr, c’est d’abord un collectif de musiciens qui
explore les espaces surprenants et explosifs des musiques improvisées, de
la chanson et les musiques populaires. Quatre musicien.ne.s vous offrent
d’entrer dans les pas, d’ici et d’ailleurs, de la tarentelle au tango, du rock à la
valse, du paso doble au forro, chorro et musetteaux, mazurkas antillaises et
ségas réunionnais.
Restauration, musique, buvette .
Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Bal des Musiques à Ouïr
L’événement Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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