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Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay

Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Le Bal des Musiques à Ouïr

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le Bal des musiques à ouïr, c’est d’abord un collectif de musiciens qui
explore les espaces surprenants et explosifs des musiques improvisées, de
la chanson et les musiques populaires. Quatre musicien.ne.s vous offrent
d’entrer dans les pas, d’ici et d’ailleurs, de la tarentelle au tango, du rock à la
valse, du paso doble au forro, chorro et musetteaux, mazurkas antillaises et
ségas réunionnais.
Restauration, musique, buvette   .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le Bal des Musiques à Ouïr

L’événement Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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