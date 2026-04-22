Vézelay

Le Bal des Musiques à Ouïr

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le Bal des musiques à ouïr, c’est d’abord un collectif de musiciens qui

explore les espaces surprenants et explosifs des musiques improvisées, de

la chanson et les musiques populaires. Quatre musicien.ne.s vous offrent

d’entrer dans les pas, d’ici et d’ailleurs, de la tarentelle au tango, du rock à la

valse, du paso doble au forro, chorro et musetteaux, mazurkas antillaises et

ségas réunionnais.

Restauration, musique, buvette .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Bal des Musiques à Ouïr

L’événement Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay