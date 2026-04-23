Kalakou Cité de la Voix Vézelay

Vézelay

Kalakou

Cité de la Voix 4 rue de l’hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-06

Clémence Maucourant, Tiana Van Walleghem chant, guitare et co-direction

Lucie Louvrier chant et percussions

À Vézelay (89), du 7 au 12 juillet 2026 (sauf 11 juillet)

16h basilique

17h Cité de la Voix

Gratuit, sans réservation

À Précy-le-Moult (89), samedi 11 juillet 2026

20h Scène Faramine

Gratuit, sans réservation .

Cité de la Voix 4 rue de l’hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Kalakou

L’événement Kalakou Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)