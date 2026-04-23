Kalakou Cité de la Voix Vézelay
Kalakou Cité de la Voix Vézelay lundi 6 juillet 2026.
Vézelay
Kalakou
Cité de la Voix 4 rue de l’hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-06
Clémence Maucourant, Tiana Van Walleghem chant, guitare et co-direction
Lucie Louvrier chant et percussions
À Vézelay (89), du 7 au 12 juillet 2026 (sauf 11 juillet)
16h basilique
17h Cité de la Voix
Gratuit, sans réservation
À Précy-le-Moult (89), samedi 11 juillet 2026
20h Scène Faramine
Gratuit, sans réservation .
Cité de la Voix 4 rue de l’hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Kalakou
L’événement Kalakou Vézelay a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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