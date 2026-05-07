Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant Vézelay
Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant Vézelay samedi 20 juin 2026.
Vézelay
Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant
Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Le temps fort des événements organisés à l’occasion des Lueurs de Vézelay cortèges festifs, musique, grand banquet, spectacle poétique, mise en lumière féérique et bal sous les étoiles ! Une journée à ne pas manquer ! .
Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant
L’événement Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant Vézelay a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité
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