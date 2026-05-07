Vézelay

Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant

Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Le temps fort des événements organisés à l’occasion des Lueurs de Vézelay cortèges festifs, musique, grand banquet, spectacle poétique, mise en lumière féérique et bal sous les étoiles ! Une journée à ne pas manquer ! .

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le Vézelien étincelant Vézelay a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité