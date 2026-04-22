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Concert Fête de la musique Brasserie Bières de la colline Vézelay

Concert Fête de la musique Brasserie Bières de la colline Vézelay dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Brasserie Bières de la colline

Adresse : 4 Route d'Avallon

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vézelay

Concert Fête de la musique

Brasserie Bières de la colline 4 Route d’Avallon Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Concert avec le groupe Diaporama pop rock du Morvan. Concert en extérieur   .

Brasserie Bières de la colline 4 Route d’Avallon Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Fête de la musique

L’événement Concert Fête de la musique Vézelay a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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