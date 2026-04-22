Concert Fête de la musique Brasserie Bières de la colline Vézelay
Concert Fête de la musique Brasserie Bières de la colline Vézelay dimanche 21 juin 2026.
Vézelay
Concert Fête de la musique
Brasserie Bières de la colline 4 Route d’Avallon Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21 22:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Concert avec le groupe Diaporama pop rock du Morvan. Concert en extérieur .
Brasserie Bières de la colline 4 Route d’Avallon Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Fête de la musique
L’événement Concert Fête de la musique Vézelay a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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